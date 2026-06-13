“Se autodescalifica él mismo” y “cuando se acaban los argumentos, empiezan las descalificaciones”: Oposición responde a Quiroz por dichos contra Boric sobre embargos del CAE

Durante este sábado, la oposición reaccionó a los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contra el expresidente Gabriel Boric.

En ese contexto, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, afirmó que Quiroz debería comportarse más como un “ministro” que como un “activista” y fortalecer el diálogo para avanzar en políticas públicas.

“Me parece una situación de abuso desde el punto de vista de la tarea que tiene y yo le pediría que fuera más ministro que activista, que fuera más ministro que representante de un sector de la política de la derecha (…) Tiene que acostumbrarse a que para construir políticas públicas hay que intercambiar”, señaló.

“Creo que se autodescalifica él mismo con ese tono. Ya lo ha tenido incluso en el debate entre ministros, pero en este caso está hablando de una conducta que tiene que ver con lo que está en juego a propósito de la megarreforma, que por más descalificaciones que haga no la va a hacer mejor. La población ya marcó de qué se trata ese megaproyecto respecto de sus intereses”, enfatizó.

Por su parte, el nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, en el marco del encuentro nacional de la colectividad, complementó: “Cuando se acaban los argumentos de peso, entonces empiezan las descalificaciones y eso es lo que está haciendo el ministro Quiroz. Vemos un gobierno donde no hay una estrategia, donde cada ministro dice lo que quiere y no mide consecuencias”.

Desde el Frente Amplio (FA), Constanza Martínez sostuvo en La Tercera, en medio de la controversia, que “un cruce requiere dos personas que estén hablando de la misma forma. A mi juicio, lo que hace Quiroz es hablar como polemista, no como ministro de Estado, y eso es lo que a mí me preocupa mucho”.

En tanto, el jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, añadió en el citado medio: “Ya nada extraña del ministro Quiroz. Más que ministro de Hacienda, se ha transformado en un soldado de la batalla ideológica y cultural, según sus propias palabras”.

¿Qué dijo el ministro Jorge Quiroz?

Consultado por los cuestionamientos del exmandatario Gabriel Boric a los embargos de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió en el Diario Financiero: “Por algún motivo, al expresidente no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de pago de cada persona. Se están aplicando criterios”.