Michael Clark deja de controlar Azul Azul y mesa directiva quedaría en riesgo

Durante este miércoles, Azul Azul informó la anulación de la compraventa mediante la cual Michael Clark, principal accionista de la sociedad anónima que administra a Universidad de Chile, adquirió el control del club en diciembre de 2024.

La operación revertida corresponde a la compra realizada por Inversiones Antumalal, sociedad ligada a Clark, que había adquirido 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Esa participación equivale al 90% de las cuotas del fondo, el que, a su vez, es propietario del 63,07% de las acciones Serie B de Azul Azul.

La información fue comunicada mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el que se señala que el liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. acordó con Inversiones Antumalal resciliar la compraventa suscrita el 13 de diciembre de 2024.

“El liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. en Procedimiento Concursal de Liquidación informó a la Sociedad, por instrumento privado de fecha 29 de julio de 2026, que acordó con Inversiones Antumalal la resciliación de la compraventa de fecha 13 de diciembre de 2024, en virtud de la cual esta última adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondientes al 90% de las cuotas de dicho fondo. Este fondo es, a su vez, propietario del 63,07% de las acciones Serie B de la Sociedad”, señala el documento.

¿Qué implica esta decisión?

El acuerdo deja sin efecto la compraventa realizada en diciembre de 2024. Como consecuencia, el 90% de las cuotas del Fondo Tactical Sport vuelve a la titularidad de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., por lo que Inversiones Antumalal deja de ser propietaria de esa participación.

Además, la medida podría tener efectos en la administración de Azul Azul. Si el nuevo controlador así lo determina, los integrantes de la actual mesa directiva —Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Miguel Behr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum— podrían dejar sus cargos.

Hace instantes se dio a conocer que el 63% de las acciones de Michael Clark pasó a manos del liquidador Eduardo Godoy.

​¿Qué significa esto? Clark deja de ser el controlador de la U y sus acciones serán puestas a la venta.

​#VamosLaU #ConexiónAzul 🔵🔴 pic.twitter.com/LaeHmUvWgO — Conexión Azul 🔌💙 (@conexionazulcl) July 30, 2026

Formalización de Michael Clark

Este jueves 30 de julio, el principal accionista de Azul Azul será formalizado junto a otros diez imputados en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación del denominado Caso Sartor.

En la audiencia, el Ministerio Público, a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana, buscará establecer eventuales responsabilidades penales por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) y lavado de activos.

En la instancia, la Fiscalía expondrá los antecedentes de la investigación y comunicará formalmente a los imputados los delitos que se les atribuyen.