Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán

(CNN) — El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM, por sus siglas en inglés) anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques contra Irán, después de que el presidente Donald Trump prometiera el miércoles golpear al país “con mucha fuerza”.

“Las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar ataques contra Irán a las 8 p.m., hora de Miami”, indicó CENTCOM en una publicación en X. “Los ataques son una contundente respuesta a los intentos de Irán de atacar el martes a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente”.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos militares.

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque es nuestro turno. Saben que la respuesta se acerca”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval este miércoles.

La noche del martes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) lanzó varios misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en la región. Las Fuerzas Armadas de Jordania dijeron que interceptaron cinco de ellos.

Reportan explosiones en el sur de Irán tras nuevos ataques de EE.UU. Los últimos desarrollos

Se escucharon explosiones en varios puntos del sur de Irán mientras las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaban nuevos ataques contra el país.

Los ataques ocurrieron después de que el presidente Donald Trump advirtiera que respondería con contundencia al intento de Irán de atacar con misiles a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente un día antes.

“Vamos a golpearlos muy duro porque es nuestro turno. Saben lo que viene”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.

Estos son los últimos desarrollos:

Otros comentarios de Trump : durante una entrevista con Fox News, el presidente de EE.UU. dijo: “Vamos a darles una p**a paliza”, después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses interceptaran lo que describieron como un “ataque sorpresa”. Por otra parte, Trump dijo que estaría “bastante decepcionado” con el presidente de China, Xi Jinping, si suministrara armas a Teherán.

: durante una entrevista con Fox News, el presidente de EE.UU. dijo: “Vamos a darles una p**a paliza”, después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses interceptaran lo que describieron como un “ataque sorpresa”. Por otra parte, Trump dijo que estaría “bastante decepcionado” con el presidente de China, Xi Jinping, si suministrara armas a Teherán. Ataque de Irán : el Comando Central de EE.UU. dijo el martes que interceptó todos los misiles iraníes lanzados contra las fuerzas estadounidenses. El intento de ataque se apartó del patrón habitual del intercambio de ataques, en el que Irán ha respondido a acciones estadounidenses, y pareció demostrar la disposición de Teherán a reanudar las hostilidades.

: el Comando Central de EE.UU. dijo el martes que interceptó todos los misiles iraníes lanzados contra las fuerzas estadounidenses. El intento de ataque se apartó del patrón habitual del intercambio de ataques, en el que Irán ha respondido a acciones estadounidenses, y pareció demostrar la disposición de Teherán a reanudar las hostilidades. Ataques de EE.UU. y Arabia Saudita : por otra parte, el Comando Central de EE.UU. dijo que fuerzas saudíes participaron en ataques contra las Fuerzas de Movilización Popular, aliadas de Irán, en Iraq. Al menos 20 integrantes de esas fuerzas y cuatro miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) murieron en los ataques del miércoles, según las Fuerzas de Movilización Popular y un funcionario provincial iraní.

: por otra parte, el Comando Central de EE.UU. dijo que fuerzas saudíes participaron en ataques contra las Fuerzas de Movilización Popular, aliadas de Irán, en Iraq. Al menos 20 integrantes de esas fuerzas y cuatro miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) murieron en los ataques del miércoles, según las Fuerzas de Movilización Popular y un funcionario provincial iraní. Situación en el estrecho de Ormuz: el tráfico de embarcaciones a través de dos pasos marítimos estratégicos continúa muy reducido debido a las tensiones entre EE.UU. e Irán y a las amenazas contra el comercio regional.

Por Tori B. Powell, CNN. Con información de Christian Sierra, Kevin Liptak, Aqeel Najim, Nechirvan Mando, Mohammed Tawfeeq y Avery Schmitz, de CNN.