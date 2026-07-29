“Nunca se trató de dividir”: Grammy responde a las críticas tras la decisión de BTS de restarse del evento

El director ejecutivo de los Premios Grammy, Harvey Mason Jr., emitió un comunicado para abordar la decisión de la banda BTS de no participar en el certamen, anunciada este miércoles.

Un mes después de que la Recording Academy informara sobre una nueva categoría para premiar el pop asiático (incluyendo el K-pop, J-pop y C-pop), la agrupación anunció en sus redes sociales que este año no se presentará a los Premios Grammy.

“Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada en los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma“, compartieron los miembros de BTS en sus cuentas individuales de Instagram.

Al respecto, el director ejecutivo de la Recording Academy salió al paso y lamentó en un comunicado que el grupo surcoreano no participe en los premios de este año.

“Me entristece saber que BTS ha decidido no participar este año en el proceso de los Premios Grammy, pero, como creador de música, entiendo y respeto su decisión”, sostuvo.

No obstante, señaló que “la categoría Best Asian Pop fue creada para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es brindar un espacio de reconocimiento específico para estos importantes artistas”.

Enfatizó que “más categorías significan que el trabajo de más artistas puede ser reconocido. Nunca se trató de dividir, sino de ampliar quiénes son reconocidos por nuestros 15.000 votantes de los Grammy“.

En esa línea, explicó que “presentar música en una categoría de género como Best Asian Pop, o en categorías como Jazz o Country, no excluye a un artista de presentar su trabajo y ser considerado también en las categorías del campo general, incluidas Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año (…). Un artista puede, sin duda, aspirar a ambos”.

Cerró diciendo que “la Academia de la Grabación está aquí para servir a la música y a todas las personas que la crean. (…) Quiero enfatizar que continuaremos escuchando a la comunidad musical global y trabajando para honrar y celebrar a todos los artistas cuya música mueve al mundo”.