José Luis Daza respalda la gestión del ministro Jorge Quiroz: “Es el economista ideal para dirigir el programa económico chileno”

El viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, participó en el XXI Seminario Anual de Moneda Patria Investments y abordó la situación económica de Chile.

A su juicio, el país ha retomado un buen rumbo y dejó atrás el “realismo mágico de América Latina”.

“Chile va muy bien”, remarcó. Y explicó: “Por 15 años Chile se sumó al realismo mágico de América Latina; a la tontera de que podías tener sueldos más altos trabajando menos horas; a la tontera de que regulando no ibas a matar la inversión, el crecimiento y la eficiencia de la economía. Toda la palabrería de la izquierda de la región entró en el ecosistema político chileno y consumió todo. Y el espectro político iba en esa dirección: los acuerdos, reformas laborales, reformas tributarias, todo”, señaló.

En ese sentido, el economista sostuvo que esa etapa terminó con el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales. Además, destacó el desempeño del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.

“Le dije a José Antonio Kast, al final de su primera campaña, que Chile no necesitaba más académicos dirigiendo la economía; lo que se necesitaba era alguien que conociera el detalle íntimo de la micro en Chile: la parte regulatoria, impositiva y todo lo que está frenando la economía chilena. Y en ese momento hablamos de Jorge Quiroz”, reveló.

Asimismo, aseguró que Quiroz “es el economista ideal para dirigir el programa económico chileno”.

Por otro lado, realizó un diagnóstico de la situación económica de Argentina y destacó que, con la llegada de Javier Milei al Gobierno, hubo un cambio de rumbo que ha permitido obtener resultados en el combate contra la inflación.

“Se necesita voluntad y decisión para hacer lo correcto. Le rompimos la espalda a la inflación, que todavía está muy alta, porque en los últimos 12 meses seguimos con una inflación cercana al 30%, pero estamos en línea con el resto de los programas exitosos de desinflación”, concluyó.