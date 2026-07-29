Ministra de la Mujer aborda proyecto de cárcel por venta de Misotrol y afirma que “cualquier moción para evitar la venta ilegal, estaremos de acuerdo”

La ministra de la Mujer, Judith Marín, abordó este miércoles el proyecto del diputado Agustín Romero que sancionará con cárcel la venta o facilitación del misoprostol (Misotrol) fuera de las tres causales legales de aborto.

Al respecto, Marín señaló que el Gobierno apoyará las medidas que busquen frenar la venta ilegal de fármacos por los peligros que significan para la salud de las personas.

“Estaremos de acuerdo en apoyar cualquier moción que vaya en la línea de evitar la venta ilegal de medicamentos, ya sea por internet o redes sociales, ya que el riesgo que corren las personas que adquieren estos medicamentos en el mercado informal es muy alto”, señaló a T13.

Las críticas al proyecto de la oposición

La propuesta del partido liderado por José Antonio Kast despertó múltiples críticas en la oposición. Una de ellas provino de la diputada del Frente Amplio (FA), Constanza Schonhaut.

“Si el problema es la venta ilegal, ¿por qué el diputado republicano Agustín Romero pone el foco en este medicamento y no en los cientos que se venden en ferias o por internet?”, cuestionó.

En esa línea, enfatizó que “esto no es fiscalización, es parte del libreto de la ultraderecha para hacer retroceder los derechos de las mujeres. Es momento de que el Gobierno sea claro sobre esta materia y deje de esconder la cabeza al momento de defender los derechos alcanzados”.

Por su parte, la diputada del Partido Socialista (PS), Carolina Cucumides, señaló que “mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural e ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente”.

Hizo un llamado al Ejecutivo a “gobernar para todos y todas”, remarcando que “no es época para enfrentarnos en términos valóricos (…) las mujeres tenemos derechos, los hemos ganado y los hemos conquistado por años, y no vamos a dar ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres se respetan”.

En tanto, la diputada Lorena Fries (FA) manifestó que “no se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país”.

Por último, la diputada Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG), también se refirió al proyecto: “Más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal. El verdadero problema que tenemos es el mercado clandestino, que lucra con la salud de las personas”.

Desde Republicanos, el senador y presidente de la colectividad aseguró que “prohibir la venta por redes sociales de misoprostol no obedece a la agenda valórica” del partido.