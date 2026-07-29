Senador Sanhueza (UDI) respalda indultos a condenados por lesa humanidad y violación a niños “si es que tienen enfermedades terminales”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, confirmó a CNN Prime que votará a favor de la megarreforma si su voto es el decisivo para destrabar el proyecto, que está en su etapa final.

Al ser consultado por la periodista Mónica Rincón respecto a si cambiará su voto, considerando que los partidos de izquierda están en contra de la propuesta del Gobierno para la compensación a los municipios en la megarreforma y podrían votar en contra de esta, afirmó que si su voto es decisivo, aprobará.

#CNNPrime | Gustavo Sanhueza, senador UDI, por megarreforma: “Yo espero una propuesta del gobierno (…) Si mi voto es decisivo aprobaré”@tv_monica

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“Evidentemente, no podemos seguir demorando un proyecto que es tan necesario para Chile. Si uno lo toma en orden de prioridad, es de urgencia; el proyecto de reactivación económica y reconstrucción es urgente para el país y para los chilenos”, manifestó.

Asimismo, aclaró que no pensaba en votar en contra del proyecto del presidente José Antonio Kast: “Yo dije que mi voto no estaba disponible para aprobar; lo que tenía pensado era abstenerme en estricto rigor. Pero lo que no teníamos a la vista, y en esto también hay que reconocer y hacer el mea culpa correspondiente, es que la izquierda se iba a unir para rechazar algo que ellos estaban proponiendo (las compensaciones)“.

Sostuvo que ha conversado con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, respecto a sus reparos por las deudas previsionales que tienen las municipalidades, y aseguró que el secretario de Estado “está buscando un punto de acuerdo donde el Gobierno se pueda hacer cargo de una situación que es grave para los trabajadores del sistema municipal”.

Está a favor de indultos a condenados por violación a menores de edad y delitos de lesa humanidad “si tienen enfermedades terminales”

Sanhueza abordó igualmente el emplazamiento del Partido Nacional Libertario (PNL) para avanzar con los indultos a los uniformados condenados por el estallido social. Sobre ello, precisó que preferiría que fuesen indultos individuales y señaló que “hay que hacerlo con la rigurosidad que amerita un indulto, que el análisis sea profundo y que la decisión del Gobierno y del presidente tenga el sustento jurídico que la avale”.

En esa línea, descartó que el Ejecutivo tenga que acelerar en materia de indultos: “Apurarlo creo que no es el camino, pero sí se tiene que hacer con la celeridad que requiere también este tipo de medidas, porque cuando se alargan demasiado también generan un daño, porque parece que no se están cumpliendo parte de los compromisos que se tenían”.

#CNNPrime | Gustavo Sanhueza, senador UDI, por indultos a uniformados en contextos del estallido”: “Hay que hacerlo con la rigurosidad que amerita un indulto. Apurarlo creo que no es el camino. Y deben ser individuales”@tv_monica

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Además, precisó que está a favor de los indultos a condenados por delitos de lesa humanidad. “Hay situaciones de la vida donde ciertas condiciones de la persona uno tiene también que respetarlas. Esto no tiene que ser una venganza. El cumplimiento de una condena para una persona que está con Alzheimer es más bien una especie de castigo excesivo, para personas que están con enfermedades terminales”, enfatizó.

Añadió que “si yo tengo una persona que está con una enfermedad terminal, donde un equipo médico multidisciplinario determina que a esta persona le quedan tres meses de vida en condiciones que no puede ser, que está postrada, yo creo que es más dañino desde el punto de vista de la humanidad tener a esa persona en condiciones precarias en una cárcel que a que termine sus últimos días con su familia“.

Afirmó también que está a favor de los indultos en personas condenadas por violación a menores de edad, si es que “están con enfermedades terminales”.

#CNNPrime | Gustavo Sanhueza, senador UDI, por indulto a violadores de niños”: “Si está con una enfermedad terminal, sí daría un indulto”@tv_monica

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Dice que se debe evaluar la castración química para violadores de niños

El militante de la UDI propuso en CNN Prime que se apliquen otro tipo de sanciones para las personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad, como la castración química.

“Existe la castración química, existen otros métodos que se ocupan en otros países, ya que es uno de los delitos más graves que existen en nuestra sociedad. Atacar a las personas más vulnerables es algo que para mí merece sanciones mucho mayores y además ejemplificadoras“, comentó.

#CNNPrime | Gustavo Sanhueza, senador UDI, por sanciones a violadores de niños”: “Existe la castración química. Son cosas que en algún momento tenemos que discutirlo”@tv_monica

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Sostuvo que “nuestro sistema tiene además un problema: hay ciertas personas que, por sus características mentales, estar en la cárcel no se les quita (lo que son). Por lo tanto, cuando cumplen la condena y salen, lo más probable es que vuelvan a cometer el mismo tipo de delito“.

Fue en ese sentido que dijo que dicha medida debería ser puesta en materia de evaluación: “Son cosas que en algún minuto tenemos que discutir: el que la persona no pueda recuperar la libertad si no hay una comisión médica que efectivamente, en los casos de cuando se comete este delito de abuso sexual hacia menores, sea la que determine realmente la libertad o no, y no sea el cumplimiento solamente de la condena”.

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