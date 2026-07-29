El término de una era musical: Movistar Arena alcanza un acuerdo con Banco Santander y cambiará de nombre

El Banco Santander y Arena Santiago alcanzaron un acuerdo que implica que la entidad financiera adquiera los derechos de denominación comercial del reconocido recinto de espectáculos ubicado en la comuna de Santiago.

En ese contexto, el Movistar Arena tendrá un nuevo nombre a partir de septiembre: Santander Arena.

Cabe mencionar que el recinto, donde se han presentado destacados artistas nacionales e internacionales, operó durante casi dos décadas bajo el alero de Telefónica Chile. Sin embargo, la compañía fue adquirida recientemente por Millicom, empresa matriz de la marca Tigo a nivel internacional.

En esta nueva etapa, Santander se convertirá en el patrocinador principal del recinto, cuya capacidad supera las 15 mil personas, según publicó El Mercurio.

Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, destacó que “en Santander creemos que la música nos conecta con las personas, con las emociones y con experiencias que permanecen en la memoria. Este acuerdo es una evolución natural de ese propósito y nos permite seguir construyendo una marca cercana y relevante para millones de personas”.