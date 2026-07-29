Ministro Quiroz asegura que Codelco se mantendrá bajo control del Estado, aunque abre la puerta a incorporar capital privado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que estuviera entre los planes del Gobierno privatizar Codelco, aunque se mostró abierto a la idea de incorporar capitales privados.

Esto tras los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien propuso privatizar la cuprífera “o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado”.

Consultado al respecto, Quiroz sostuvo que “la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en un minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado“.

“Es una empresa que tiene mucho símbolo y cualquier decisión involucra a todo el país y no es de un gobierno particular“, agregó el secretario de Estado.

Recalcó que su objetivo sí apunta a “asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no. Hay que ser prácticos, hay que sacar a la compañía adelante y eso corre para muchas compañías estatales también. Quizás ventas de algunos activos que son prescindibles“.