Senapred declara alerta roja en San Pablo en Los Lagos: Desborde de río interrumpió la Ruta U-220 y dejó a 15 familias aisladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de San Pablo, en la Región de Los Lagos, por los estragos causados tras el nuevo sistema frontal.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la alerta se declaró porque personal de la Dirección Regional de Senapred Los Lagos y de la Municipalidad de San Pablo reportaron “un aumento sostenido del caudal del río Bueno”.

Advirtieron que la crecida del río, ubicado cerca del sector de los ríos Pilmaiquén y Rahue, pone en riesgo a la población ubicada en las inmediaciones.

A esto se suma que el desborde del cauce generó una interrupción en la conectividad de la Ruta U-220, lo que dejó en total a 15 familias aisladas en los sectores aledaños.

En el documento se señaló que la medida estará vigente desde esta jornada “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Asimismo, recordaron que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.