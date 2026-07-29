Tesorería recauda más de $109 mil millones por deudas del CAE e incluirá billeteras virtuales y plataformas de inversión en los embargos

La Tesorería General de la República (TGR) llamó a las personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE) a regularizar su situación financiera e informó que ahora se incluirán en los embargos las billeteras virtuales y plataformas de inversión, como Tenpo.

A través de un comunicado, la entidad explicó que en esta etapa no se retendrán solo los fondos de cuentas corrientes o depósitos bancarios tradicionales, ya que se incluirán las billeteras virtuales y otras plataformas de inversión “como Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones, entre otras”.

Asimismo, detalló que a los embargos se suma la retención de sueldos, que es un “mecanismo reciente y muy efectivo entregado por la ley para perseguir la recuperación de deudas tributarias o fiscales pendientes”.

TGR ha recaudado más de $109 mil millones

Desde la TGR revelaron que a la fecha se ha recaudado un total de $109.310.198.692 y que 18.700 personas se pusieron al día con lo adeudado.

A esto se le suma que se han suscrito más de 62 mil convenios, de los cuales 1.175 caducaron; sobre estos últimos, se informó que 836 tienen una demanda activa para avanzar con el cobro.

En esa línea, señalaron que “para incentivar la suscripción de nuevos acuerdos”, recordaron que se lanzaron nuevas facilidades para que los deudores puedan regularizar su situación económica con más flexibilidad.

Explicaron que ahora el convenio depende de los recursos disponibles de cada deudor, ya que “las cuotas mensuales no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no tendrán que pagar un 10% de pie inicial”.

“Ahora dependerá de su sueldo; si gana menos de $1 millón, puede comenzar un convenio desde tan solo 1 UTM ($71.649), mientras que para rentas entre $1 y $2 millones, el pie máximo será de $1 millón, y para ingresos superiores a $2 millones, este no superará el techo de $1,5 millones”, precisaron.

A esto se le suma que dichas personas podrán “personalizar el pie según sus posibilidades, ya que, si así lo desean, pueden ajustar un pie mayor a los límites propuestos. De esta forma, si optan por entregar un pie más alto, podrían terminar el convenio en menos tiempo o abarcar un porcentaje mayor de su deuda en un solo convenio”.