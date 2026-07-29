Por incumplir requerimientos de información: Contraloría suspende de sus funciones a la directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso

Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) decidió suspender de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso.

La sanción ocurre “debido al reiterado incumplimiento de su obligación de responder a diversos informes solicitados” por el órgano contralor, según detallaron desde la entidad.

La medida comenzó a regir este miércoles y se mantendrá vigente hasta que la Contraloría reciba la totalidad de la documentación exigida. Mientras dure la medida, el municipio estará obligado a congelar de forma íntegra el pago de sueldos de la funcionaria.

Según indica la CGR, la resolución de la CGR se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N.º 10.336, que faculta “al Contralor General para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos”.

Desde la Contraloría recalcaron la importancia de “cumplir con los mecanismos de reporte establecidos, los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública”.