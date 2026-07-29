¿Qué es la malaria y cómo se transmite? Infectólogo aclara dudas tras muerte de ciudadano vietnamita en Talcahuano

Tras confirmarse que el ciudadano vietnamita fallecido en Talcahuano murió a causa de malaria, surgieron dudas sobre un eventual riesgo de contagio en Chile. Sin embargo, las autoridades sanitarias descartaron esa posibilidad y explicaron que la enfermedad no puede transmitirse sin la presencia del mosquito que actúa como principal vía de propagación.

Esta tarde, la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, confirmó que el cuadro se trataba de esta enfermedad infecciosa, por lo que no involucra un riesgo para el resto de la tripulación.

El caso genera preocupación y reabrió las dudas sobre la malaria en Chile. Frente a este escenario, el infectólogo de la Clínica Andes Salud de Concepción, Álvaro Llancaqueo, aclaró las principales interrogantes sobre la enfermedad y explicó por qué este no diagnóstico no implica un riesgo para la población.

“La malaria es una enfermedad parasitaria causada por el Plasmodium, que requiere obligatoriamente la participación de un vector para transmitirse: el mosquito del género Anopheles. Si no existe este mosquito, no hay transmisión de malaria. No se contagia de persona a persona por contacto directo, por lo que no requiere medidas de aislamiento”, partió señalando.

La malaria en Chile

Esta es una enfermedad potencialmente grave, pero es prevenible y tratable cuando se identifica a tiempo.

Sus síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura del mosquito infectado e incluyen fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, decaimiento y, en otros casos, vómitos y diarrea.

En Chile fue erradicada en 1945, por lo que no existe transmisión autóctona.

“La posibilidad de infección autóctona no existe. Sin embargo, eso no significa que no debamos mantener una vigilancia epidemiológica permanente. Hoy existe un importante movimiento internacional de personas y mercancías, por lo que eventualmente podría ingresar un mosquito desde zonas donde la enfermedad es endémica. Para que este pueda establecerse, necesitaría encontrar condiciones ambientales favorables, principalmente calor y agua”, señaló.

Además, la principal vía de transmisión corresponde a la picadura del insecto; hay otras formas, aunque menos frecuentes, como transfusiones de sangre contaminada o la transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Sin embargo, no se transmite mediante el contacto entre personas.

Recomendaciones para viajeros

Llancaqueo indicó que quienes viajen a países donde la malaria es endémica se deben adoptar medidas preventivas, como utilizar repelente para mosquitos, vestir ropa manga larga, dormir con mosquiteros impregnados con insecticida cuando corresponde y consultar a personal médico en caso de presentar algún síntoma.