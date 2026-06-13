Ministro Poduje afirma que reconstrucción en Penco avanza “más rápido” de lo programado

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, visitó este sábado Penco, una de las comunas afectadas por los incendios forestales registrados a inicios de este año en la zona centro-sur del país.
“Estamos avanzando exactamente según lo programado, incluso un poquito más rápido. Y, además, ahora acabamos de cerrar con Bienes Nacionales, y quiero agradecerle públicamente a la ministra Catalina Parot, el traspaso de un terreno para construir 320 viviendas para las víctimas que eran allegadas, porque acá no solo fueron víctimas los propietarios, sino también familias allegadas”, destacó el titular de Vivienda.
Respecto del proyecto, el 70% de las viviendas se destinará a Tomé y el 30% a Penco.
“La reconstrucción no es solo reponer lo que se quemó, sino dejar mejor a Penco, Tomé, Lirquén, Concepción, también Bulnes y Quellón, de lo que estaban antes del incendio”, subrayó.
Además, dio a conocer el plan “Sitio Eriazo Cero”, que se iniciará con la recuperación de un terreno en desuso en Concepción. En ese espacio, la cartera proyecta la construcción de un polideportivo municipal para el sector de Barrio Norte y el desarrollo de un futuro proyecto habitacional.
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