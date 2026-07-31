Cabify vs Transvip: Presentan demanda por competencia desleal en el Aeropuerto de Santiago y acusan incumplimientos en compromisos

Cabify presentó una demanda por competencia desleal contra Transvip ante los tribunales de justicia y elevó requerimientos al Ministerio de Transportes y a la Dirección General de Concesiones por supuestos incumplimientos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Según lo informado por Diario Financiero, la plataforma acusa a la empresa de minibuses de operar con cerca de la mitad de los vehículos que comprometió en la licitación adjudicada en 2025, además de transgredir las exigencias de antigüedad, capacidad de asientos y espacio de equipaje requeridas para el servicio.

El abogado de la firma requirente, Nicolás Marinovic, sostuvo que la contraparte también incurre en irregularidades al promocionarse como el transfer oficial del terminal, atributo que no posee de manera exclusiva.

Paralelamente, el gerente general de Cabify, Álvaro Pasquez, descartó que la acción judicial responda al reciente acuerdo entre Uber y Transvip, y enfatizó que la recopilación de antecedentes se inició el año pasado para exigir condiciones equitativas en el mercado.

Consultados sobre la acción legal, desde Transvip indicaron no estar notificados de la presentación judicial y declinaron entregar declaraciones sin conocer formalmente el expediente.