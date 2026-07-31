Balacera en barrio Franklin deja dos heridos y un fallecido: Reportan intento de robo a camión de valores

Carabineros realiza un operativo en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, luego de un intento de robo.
El hecho ocurrió a eso de las 10:10 horas de este viernes, cuando se reportó un intento de robo a un camión de valores en el sector Matadero, en la intersección de San Francisco con Franklin.
De acuerdo con información policial, el atraco ocurrió mientras el vehículo realizaba la carga de dinero en un cajero automático.
En ese momento, se produjo un intercambio de disparos que terminó con dos vigilantes heridos y una persona muerta. De manera preliminar, el fallecido sería uno de los asaltantes.
Los demás sujetos huyeron en dirección desconocida en un auto particular.
Fiscalía instruyó diligencias de Labocar y del OS9 de Carabineros.
Hasta el momento, el procedimiento continúa en desarrollo.
La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito está suspendido en San Francisco, entre Placer y Franklin, debido al operativo policial.
Se sugirió optar al sur por calle Nataniel Cox.
Reiteramos (10:49). Tránsito SUSPENDIDO en San Francisco entre Placer y Franklin, debido a procedimiento policial de envergadura vinculado a intento de robo de camión de valores. Opte al sur por Nataniel Cox #Santiago https://t.co/2A9qEa8EVZ pic.twitter.com/5g1ymVHWHt
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 31, 2026
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