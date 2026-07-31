Asesor principal de Infantino renuncia por plan de FIFA: “Es hipotecar el futuro del fútbol”

Carlos Cordeiro presentó su renuncia como asesor principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en rechazo al proyecto que busca vender a inversionistas privados una participación en el negocio comercial de las competiciones organizadas por la entidad.

El exbanquero y expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos aseguró que no participó en la elaboración de la propuesta y manifestó su oposición categórica a desprenderse de parte de uno de los principales activos del organismo.

“Es un mal negocio para las federaciones miembro de la FIFA, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo de este deporte”, declaró a Sky Sports.

Cuestiona la necesidad de conseguir nuevos recursos

El proyecto impulsado por Infantino contempla recaudar aproximadamente US$4.200 millones mediante la incorporación de capitales privados vinculados a los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA.

Cordeiro sostuvo que la operación no se justifica debido a la situación financiera de la organización, que, según afirmó, cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no mantiene deudas.

A su juicio, la entidad ya dispone de los recursos necesarios para financiar sus programas de apoyo a las asociaciones miembro sin entregar una participación permanente de sus activos.

“Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares carece de sentido”, planteó.

El ahora exasesor calificó la iniciativa como una forma de “hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente” y llamó directamente a rechazarla.

Cordeiro comunicó que su dimisión comenzó a regir de forma inmediata, al considerar incompatible continuar asesorando a Infantino mientras se evalúa una propuesta con la que mantiene diferencias de fondo.

“Tras una profunda reflexión, no puedo seguir desempeñando mi cargo como asesor principal del presidente de la FIFA”, manifestó.

Cordeiro ocupaba esa función desde 2021, tras haber desarrollado una carrera en la banca de inversión y presidido la federación estadounidense. También tuvo un papel relevante en la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México para organizar el Mundial.