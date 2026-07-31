“Uno pudiese afirmar que toda esa negociación la hizo bajo el efecto de las drogas”: Manouchehri arremete contra exsubsecretario de Hacienda tras aprobación de mega reforma

El diputado Daniel Manouchehri (PS) se refirió a la salida del Gobierno del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó la administración liderada por el Presidente José Antonio Kast luego de dar positivo a un test de drogas.

En conversación con La Tercera, el parlamentario socialista aseguró que “si uno sigue en estricto rigor lo que arroja el test de droga, uno pudiese afirmar responsablemente que toda esa negociación (de la mega reforma del Gobierno) la hizo bajo el efecto de las drogas“.

Consultado sobre si le parecía una acusación grave, sostuvo que “no es una acusación, estoy haciendo una constatación de hechos“.

En esa misma línea, aseguró que “el 24 de junio se realiza el examen de drogas. Ese examen de drogas es positivo. Durante ese periodo se estaba desarrollando toda la negociación de la mega reforma“.