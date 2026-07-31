Apple alcanzó los cinco trillones de dólares, Tesla bajó los 30 millones y Nothing Phone llegó a Chile: las noticias tech de la semana

La semana tecnológica trajo tres noticias relevantes que el analista Alejandro Alaluf repasó en el bloque CNN Chile Tech. Apple lideró la conversación tras alcanzar una capitalización de mercado de cinco trillones de dólares, posicionándose como la empresa más valiosa del mundo, a la par con NVIDIA.

El analista atribuyó este hito en parte a la distancia que la compañía tomó respecto a la inteligencia artificial, una apuesta que inicialmente generó dudas pero que ahora parece rendir frutos frente a competidores como Google, Microsoft y OpenAI, que apostaron con más fuerza por esa tecnología.

En septiembre se esperan novedades, incluyendo el posible debut del primer iPhone plegable de la compañía, en un lanzamiento que además coincidirá con el cambio de mando: Tim Cook dejará la dirección ejecutiva y lo reemplazará John Turnus.

Tesla rompe la barrera psicológica de los 30 millones

Tesla presentó en Chile el Model 3 RWD a $29.990.000, el precio más bajo en que la marca ofrece ese modelo en el mundo, por debajo de lo disponible en México, Brasil, Europa, Australia y Estados Unidos. La campaña se llama “Tu Primer Tesla” y busca democratizar el acceso a la electromovilidad en un país donde la marca ya lidera las ventas de autos eléctricos. El nuevo modelo vendrá con Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, integrada de forma nativa. Para contextualizar, otras marcas de origen chino ya habían roto la barrera de los 15 millones de pesos, pero Tesla siempre apuntó a segmentos premium.

Nothing Phone aterriza en Chile con un diseño diferente

La marca Nothing, fundada por el creador de OnePlus, Carl Pei, llegó a Chile con una propuesta centrada en el diseño: un teléfono de carcasa transparente y glifos en la parte trasera para notificaciones y control de volumen. La marca no busca competir en cuota de mercado con Samsung o Xiaomi, sino ofrecer una alternativa con personalidad en un mercado de smartphones que Alaluf describió como “lánguido” y sin grandes innovaciones. Sus dispositivos y accesorios, incluyendo audífonos, llegaron de forma exclusiva a ciertos retailers chilenos.