Michael Clark asegura estar involucrado “de rebote” en caso Sartor durante segunda jornada de formalización

La segunda jornada de formalización por el caso Sartor comenzó este viernes en el Centro de Justicia de Santiago, donde el Ministerio Público continúa exponiendo los hechos atribuidos a los 11 imputados de la investigación.

Antes de ingresar a la audiencia, el exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, Michael Clark, afirmó que se encuentra involucrado “un poco de rebote” y manifestó su confianza en que el avance de la causa permitirá diferenciar las responsabilidades individuales.

“Para nadie es agradable estar acá. Siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote”, señaló ante la prensa.

Clark agregó que está tranquilo respecto de su participación en los hechos investigados. “Sé lo que hice, sé el grado de involucramiento que tuve”, sostuvo.

Fiscalía cifra perjuicio en US$190 millones

El Ministerio Público estima que los hechos investigados habrían provocado un perjuicio cercano a los US$190 millones a personas que mantenían sus ahorros e inversiones en fondos relacionados con Sartor.

Sobre ese punto, Clark reconoció la existencia de afectados y aseguró que también está interesado en que se determine el destino del dinero.

“Claramente hay víctimas que perdieron sus ahorros, y por eso soy el más interesado en que esto avance y que las responsabilidades personales se puedan determinar, para ver finalmente dónde están esos dineros, se persigan y se restituyan a la gente”, afirmó.

Clark figura entre los imputados que enfrentan una mayor cantidad de cargos. La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición, lavado de activos y contrato simulado.

Los últimos tres ilícitos estarían relacionados con la operación mediante la cual, según la tesis del Ministerio Público, el exdirectivo habría obtenido el control de Azul Azul.

La nómina de formalizados también incluye a Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez y Juan Carlos Jorquera.

La audiencia continúa con la exposición de los hechos investigados por la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y los fiscales de Alta Complejidad Oriente Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.