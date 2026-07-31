Por portar y exhibir una navaja: Corte de Concepción confirma expulsión de estudiante de séptimo básico

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por la apoderada de un estudiante de séptimo básico del colegio Amanecer San Carlos y confirmó su expulsión tras ser detectado portando y exhibiendo una navaja en el establecimiento.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal determinó que el recinto educacional actuó apegado a la ley y a su reglamento interno, descartando cualquier actuar ilegal o arbitrario en el procedimiento disciplinario.

Según el fallo unánime de la Primera Sala, el escolar incurrió en una falta gravísima al mostrar el arma blanca durante las clases, hecho que justificó como un mecanismo de defensa personal.

La justicia estimó que el colegio aplicó los protocolos de la Ley N°21.128, decretó la suspensión cautelar, denunció el hecho al Ministerio Público y garantizó el derecho a la defensa de la familia antes de ratificar la sanción mediante el Consejo de Profesores.

La resolución concluyó que el proceso buscó proteger la integridad física de la comunidad escolar y constató que la Superintendencia de Educación remitió los antecedentes a la dirección provincial correspondiente con el objetivo de tramitar la reubicación del estudiante y resguardar su derecho a la educación.