Comisión encargada evalúa lugar para instalar monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera

Este viernes se reunió en la Plaza de la Ciudadanía la comisión encargada de evaluar el lugar en el que se instalará el monumento al expresidente Sebastián Piñera.

Asistieron a la instancia los exministros Rodrigo Hinzpeter y Alberto Espina; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera; el diputado Jorge Alessandri y la directora de la Fundación Presidente Piñera, Magdalena Piñera Morel.

Magdalena Piñera, hija del exmandatario, expresó: “Me da mucha alegría que pueda estar en la Plaza de la Ciudadanía, que está al frente de esa preciosa gran bandera que mi padre puso para las celebraciones del Bicentenario. La Plaza de la Ciudadanía está justo al frente de la Plaza de la Gran Bandera, gran bandera que fue un proyecto difícil también desde el punto de vista de ingeniería de instalar ahí”.

Y agregó que la comisión llevó adelante la segunda reunión y que continúan analizando la ubicación de la estatua.

Mientras que el exministro Rodrigo Hinzpeter comentó que la comisión “tiene el alto honor de colaborar para que se construya y establezca una estatua que recuerde al expresidente Piñera”.

“En este caso, se está comenzando el trabajo para que a los presidentes que he mencionado, Aylwin y Alessandri, en el futuro más corto posible, los acompañe de modo permanente el presidente Piñera. De ese modo, las futuras generaciones de nuestro país, cuando pasen por esta plaza, comprenderán también quiénes dirigieron los destinos del país que a ellos les va a tocar dirigir en el futuro. Estamos muy contentos, muy agradecidos”, manifestó.

Por su parte, el alcalde Mario Desbordes no dijo el lugar específico en donde se ubicará el monumento, y señaló que se están analizando opciones que posteriormente propondrán ante las autoridades correspondientes.

“Estamos mirando alternativas para ir concretando esta iniciativa tan linda que estoy seguro valora la enorme mayoría de las chilenas y chilenos, porque destaca la figura de un expresidente muy querido, dos veces presidente de Chile, y que hoy día está en el corazón de todos nuestros compatriotas”, sostuvo.

Cabe recordar que la iniciativa se despachó a ley a mediados de abril desde el Senado con 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

El proyecto determinó que el financiamiento del monumento será a través de aportes ciudadanos, donaciones y colectas públicas coordinadas con la Fundación Presidente Piñera.