Rusia acusa a Ucrania de intensificar sus ataques y advierte que alejan una salida de paz

El Gobierno de Rusia acusó a Ucrania de intensificar sus ataques contra territorios bajo control de Moscú y advirtió que la escalada estaría alejando las posibilidades de alcanzar una solución negociada a la guerra.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que las operaciones ucranianas habrían dejado 61 personas muertas y otras 327 heridas durante la última semana.

Las cifras corresponden al balance entregado por las autoridades rusas y no cuentan, hasta ahora, con una verificación independiente.

Moscú acusa ataques contra zonas civiles

Zajárova afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron viviendas, instalaciones agrícolas, espacios comunitarios y centros religiosos, además de utilizar drones para lanzar minas antipersonales.

La vocera situó estos hechos en regiones ocupadas por Rusia en el este y sureste de Ucrania, territorios cuya anexión no es reconocida por Kiev ni por gran parte de la comunidad internacional.

El Ministerio de Exteriores ruso también responsabilizó a los aliados occidentales de Ucrania por continuar suministrándole armamento.

“Jugar con fuego solo agrava la situación política internacional y retrasa las perspectivas de paz y seguridad en nuestro continente”, sostuvo Zajárova.

La advertencia se produce mientras los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra permanecen paralizados. El Kremlin ha señalado que no existen perspectivas inmediatas para retomar las negociaciones, aunque mantiene abiertos sus canales de diálogo con Estados Unidos.

Washington y Kiev han explorado la posibilidad de impulsar una tregua para detener los ataques aéreos, pero Rusia todavía no ha respondido formalmente a una propuesta de ese tipo.

En paralelo, Ucrania sostiene que las ofensivas rusas con misiles y drones se han intensificado y ha solicitado nuevos sistemas de defensa aérea a Estados Unidos.

La guerra comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa a gran escala de Ucrania y continúa sin que las partes alcancen un acuerdo sobre un eventual alto el fuego.