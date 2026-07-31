Nuevo sistema frontal: CGE activa plan preventivo y despliega más de 1.100 brigadas entre Atacama y La Araucanía

La Compañía General de Electricidad (CGE) activó un plan de acción preventivo y desplegó más de 1.100 brigadas en terreno entre Atacama y La Araucanía ante posibles interrupciones del servicio eléctrico debido al sistema frontal.

Entre las brigadas se encuentran livianas y pesadas, que están disponibles para la “reconstrucción de infraestructura dañada o destruida, para atender las posibles interrupciones del suministro que podrían presentarse” durante el temporal.

La CGE señaló que se trata de un despliegue “inédito” y que “responde a los planes preventivos desarrollados por la compañía para eventos climáticos de gran magnitud”.

A las brigadas se suma la disposición de 225 equipos para la generación de respaldo, “los que en conjunto tienen capacidad de más de 91 mil kVA. Estos equipos se moverán a las zonas más críticas para apoyar las labores de reposición de suministro”.

Adicionalmente, están las actividades realizadas en el Plan Invierno 2026, que incluyó más de 170 mil actividades de mantenimiento en la zona de concesión, entre revisión de postes, poda de vegetación adyacente a las líneas eléctricas, revisión de equipos telecomandados, lavado de aislación de estructuras y equipos en diversas zonas y revisión de líneas de media tensión.

Junto con ello, la CGE informó que “dispondrá de personal especializado y generadores para atender posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión y se encuentra en proceso de contactar directamente a todos los pacientes electrodependientes para garantizar que el generador de respaldo esté operativo y cuente con combustible. En este sentido, CGE cuenta con un número exclusivo para atención de electrodependientes, el 800 203 180″.

En el caso de la Región Metropolitana, la Compañía atiende a más de 611 mil clientes en 19 comunas.

Se desplegarán en terreno 220 brigadas, con más de 600 personas, entre técnicos y supervisores. También se determinaron bases en puntos relevantes en la RM, permitiendo movilizar “recursos, material y personal de manera expedita para atender labores de reconstrucción de infraestructura o atención de fallas”.