Exsubsecretario de Hacienda informa que se hizo nuevo test de drogas y que salió negativo

Un presunto vuelco estaría tomando el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el gobierno luego de que se informara que había dado positivo a un examen de drogas.

La exautoridad, dejó el cargo, pero aseguró que no había consumido drogas y que trabajaría para demostrar su inocencia.

Ayer, el tema escaló un poco más, luego de que se diera a conocer un comunicado del Laboratorio Corthorn Health Limitada, que asegurara que se realizó una segunda muestra a la misma prueba de pelo que había dado positivo, y que volvió a arrojar consumo de drogas.

Además, negaron al exsubsecretario realizar una contramuestra fuera de sus dependencias.

Pero este viernes, La Tercera reveló que uno de los nuevos exámenes de pelo practicados por el exsubsecretario fue realizado en la Red UC Christus, cuya muestra fue enviada para su procesamiento a un laboratorio en Estados Unidos y que arrojó negativo para las sustancias pesquisadas.

El citado medio informó que dicho examen tiene una ventana de detección de aproximadamente tres a cuatro meses, período que coincidiría con el primer examen de pelo practicado por el gobierno al entonces subsecretario, realizado en abril y que también arrojó un resultado negativo.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, el único examen que puede confirmar o descartar el resultado de junio es la contramuestra obtenida ese mismo día. Cabe señalar que, por protocolo, al momento de la toma de la muestra se extraen dos mechones de pelo: uno se procesa inicialmente y el segundo queda resguardado precisamente para una eventual contramuestra.

Rodríguez informa resultado de nuevo examen

A través de un video, la hoy exautoridad se refirió a este nuevo examen que dio negativo.