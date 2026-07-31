Comenzó la venta de artículos de la casa de Patricio Aylwin: Revisa los objetos y a qué precios estarán

Este jueves, la familia Aylwin junto a la tienda Las Siete Vidas del Mueble iniciaron la venta presencial de los bienes en la residencia que habitó el expresidente Patricio Aylwin junto a su esposa Leonor Oyarzún.

La casa tiene un importante valor histórico, ya que fue el inmueble de la familia desde la década de 1950, incluyendo el período de 1990 y 1994 en el que Aylwin era mandatario.

Ayer, a las 10 de la mañana, la propiedad ubicada en Arturo Medina 3684, Providencia, abrió sus puertas al público, quienes estuvieron desde las primeras horas de la madrugada en las afueras de la vivienda.

Desde la organización precisaron que parte de los bienes seguirán perteneciendo a la familia, como el escritorio principal, la silla, el bergère que usó Aylwin y ninguna de sus fotografías.

Objetos disponibles

El escritorio heredado a uno de sus hijos

Mesa-escritorio (réplica)

Libros por unidad

Sofá

Sillones

Sitiales

Comedor inglés con 10 sillas

Buffet

Vitrina

Vajilla

Cuchillería

Juegos de té

Escritorios

Grabados

Óleo de gran formato de Gracia Barrios

Bandejas

Loza

Lámparas

Veladores

Discos

Paletas de playa

Los precios varían entre los $20 mil y $50 mil pesos, mientras que otros pasan los $100 mil, como un plato talavera. Con un precio más elevado, a $320 mil se encuentra el libro La Carta de Colón y por $800 mil se venden un par de teteras de plata.

La apertura de puerta fue a las 10 horas, y el cierre se contempla a las 18 horas.