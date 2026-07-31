Turista estadounidense permanece atrapado en Valle Nevado tras extraviarse mientras esquiaba

Un ciudadano estadounidense permanece atrapado en un sector de Valle Nevado luego de extraviarse mientras esquiaba fuera de las zonas habilitadas para practicar este deporte.

De acuerdo con los datos entregados por Carabineros, el hombre contactó a la institución y se mantiene en contacto con los equipos de emergencia.

Según información de la institución policial, está en buen estado de salud, esperando a ser rescatado.

De acuerdo a los antecedentes preliminares del caso, el extranjero indicó que se encuentra en un sector de difícil acceso, específicamente, en Las Góndolas, al interior de Valle Nevado, en una camioneta.

Ubican al ciudadano

Esta tarde, los funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros lograron encontrar al turista.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, planteó que “desde el primer momento se iniciaron todos los protocolos de búsqueda de esta persona, activándose el contacto con el Gope de Carabineros y con la Prefectura Aeropolicial para efectos de poder iniciar el rescate”.

“Se encuentra en buen estado de salud“, agregó.

Además, el fiscal señaló que, producto de las condiciones climáticas, “estamos esperando que el clima mejore para efectos de que el helicóptero pueda concurrir al lugar para poder rescatar a esta persona que se encontraba perdida desde el día de ayer”.

*Esta nota se actualizó a las 16.10, tras confirmarse el hallazgo con vida de la persona desaparecida.