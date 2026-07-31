“Spider-Man: Brand New Day” rompe el récord histórico de preestrenos en taquilla

“Spider-Man: Brand New Day” ya deja huella en la historia de la taquilla mundial. La última entrega protagonizada por Tom Holland recauda $72 millones en preestrenos, incluidas las funciones de acceso anticipado del miércoles, la cifra más alta registrada por una película en este tipo de proyecciones. El récord anterior pertenecía a “Avengers: Endgame”, que sumó $60 millones en sus preestrenos de jueves camino al mayor fin de semana de estreno de la historia.

Un fin de semana de estreno entre los más altos jamás registrados

Según reportó Variety, las proyecciones para “Brand New Day”, producida por Sony y Marvel, apuntan a una recaudación de entre $260 millones y $280 millones durante su fin de semana de estreno, cifra que la posicionaría como el segundo mayor lanzamiento de todos los tiempos, solo detrás de “Avengers: Endgame” y por encima de “Spider-Man: No Way Home”. Algunas estimaciones incluso proyectan un estreno superior a los $300 millones, aunque Sony mantiene una expectativa más conservadora de entre $190 millones y $195 millones.

Hasta ahora, solo nueve películas superaron los $200 millones en su fin de semana de estreno, entre ellas “Avengers: Infinity War”, “Star Wars: The Force Awakens”, “Jurassic World”, “The Avengers” y “Black Panther”, además de “Endgame”, que superó los $300 millones.

A nivel internacional, se estima que la nueva cinta de Spider-Man sumará entre $275 millones y $300 millones adicionales. Su predecesora, “No Way Home”, que contó con la participación de los anteriores actores de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, debutó con $327 millones a nivel internacional y $587 millones a nivel mundial, ubicándose como el tercer mejor estreno global de la historia del cine.

La trama retoma la historia cuatro años después

“Brand New Day” continúa la historia cuatro años después del final de “No Way Home”, con un mundo que olvidó por completo que Peter Parker es Spider-Man. El personaje enfrenta esta nueva etapa sin su novia MJ, interpretada por Zendaya, ni su amigo Ned, interpretado por Jacob Batalon, mientras se enfrenta a un nuevo villano interpretado por Sadie Sink. La película llega tras la reciente aparición conjunta de Holland y Zendaya, ya casados, en el filme “La Odisea”, estrenado este mismo mes.