Stephen “Kiki” Ramos se convierte en el primer futbolista nacido en Haití en jugar por Argentina: Esta es la historia de la joven promesa

(CNN Español) — El 10 de enero de 2012, Puerto Príncipe tembló como nunca antes. El terremoto de 7,0 fue devastador. Tiró abajo casas y edificios, incluido el Palacio Nacional. Cuando pasó, nada de lo que quedó en pie se parecía a la capital de Haití, convertida en un escenario casi apocalíptico. Más de 300.000 personas murieron, según datos oficiales, pero en un orfanato de la ciudad, un pequeño niño sobrevivió.

Stephen Ramos no recuerda nada de ello. Claro, tenía solo ocho meses de vida. Ignoraba la destrucción y también la desesperada búsqueda que sus futuros padres intentaban a miles de kilómetros de distancia. Según contó él a partir del relato familiar, Francisco y Astria, una pareja de argentinos, ya habían tomado la decisión de adoptarlo, pero aún faltaban papeles que firmar, y ese fatídico 10 de enero la ilusión casi se esfuma con la tragedia.

“Fui uno de los pocos chicos a los que no les pasó nada en ese orfanato”, dijo en una entrevista con el medio Olé, de Argentina.

Un mes después pudo finalmente llegar a Argentina, donde se crió como un argentino más. Hoy, a diecisiete años de su llegada, dice que no le gusta tanto el mate, pero solo hablar de asado, flan o truco (un juego de cartas muy popular en el país) le dibuja una sonrisa en la cara. De hecho, reconoce sin culpas ante la prensa que “me siento totalmente argentino”, y que se siente tan bien en el país que nunca pensó demasiado en volver a Haití o investigar más sobre su familia biológica.

Stephen Ramos está enfocado en el presente, y motivos no le faltan, ya que su futuro es promisorio. Este jueves, marcó su primer gol con la camiseta celeste y blanca. Lo hizo con la selección Sub-17, durante un amistoso jugado en Buenos Aires ante su similar de Ecuador, como preparación para el Mundial de la categoría, que llegará a fin de año en Qatar.

Representar a la selección argentina es uno de sus sueños, uno que lo acompaña desde que un vecino del barrio Villa Devoto (Ciudad de Buenos Aires) le consiguió una prueba en las divisiones infantiles del club Vélez Sarsfield con tan solo seis años. Allí convenció a los entrenadores de que tenía futuro, y el club de Liniers se convirtió en su segunda casa: “Hasta el año pasado también iba al colegio dentro del club, así que pasaba todo el día en la Villa Olímpica. Siempre me trataron muy bien. Mis amigos de toda la vida son de Vélez, así que realmente siento que es una segunda familia”.

Hoy, “Kiki” en un extremo veloz y encarador, aunque su apodo no tenga nada que ver con cierto francés que también se destaca por esas cualidades.

“No es por Mbappé. De chico repetía mucho ‘qui, qui qui’ y mis papás me pusieron “Kiki”, dice el chico que tiene de ídolo a Neymar y de referente a Lionel Messi. “Es una locura. Compartir el mismo deporte que él y verlo jugar es increíble. Es el mejor del mundo y poder disfrutarlo es algo hermoso”.

Ramos se desempeña actualmente en la sexta división de Vélez, pero con 17 años y buenas actuaciones, su nombre ya empieza a sonar para el equipo de la Reserva, como se conoce en el fútbol argentino a la categoría que es inmediatamente anterior al primer plantel profesional. Debutar con el primer equipo de Vélez es uno de sus sueños, junto a jugar en la selección mayor de Argentina y dar el salto a Europa.

Sus actuaciones a puro gol en las divisiones juveniles de Vélez llamaron la atención de Diego Placente, el entrenador de la selección argentina Sub17, que está en pleno armado del plantel que llevará al Mundial de Qatar en noviembre y diciembre. Por eso lo llamó en junio a una serie de entrenamientos en el predio de la AFA y esta semana le dio la oportunidad de cumplir un par de objetivos personales: el martes se convirtió en el primer futbolista nacido en Haití en jugar para Argentina y este jueves debutó en las redes de la selección juvenil.

Su nombre empezó a ganarse los titulares en los medios deportivos del país, paradójicamente justo cuando fronteras afuera algunos, desde la ignorancia total, se atreven a hablar de racismo en la selección albiceleste.

Ramos no escucha nada de eso. Reconoció en la entrevista con Olé que “es algo muy lindo” verse en las redes sociales con la camiseta argentina, y que desde chiquito no hace caso a nadie que le diga algo por su “color de piel” o por su familia. Prefiere centrarse en lo positivo, porque su presente y su futuro están llenos de eso.