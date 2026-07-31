Quienes profesan la religión católica saben que uno de los ritos o tradiciones más importantes al ingresar a un templo es persignarse con agua bendita.
Este líquido se puede encontrar en todas las iglesias católicas, en distintos recipientes y espacios, y es ocupado por los fieles para mostrar sus respetos y sentirse bendecidos ante la presencia de Dios.
Pero muy pocos, o casi nadie, fuera del mundo eclesiástico sabe cómo se crea esta agua bendecida para los fieles.
A través de un video en TikTok, el capellán estadounidense Simón Teller, mostró el paso a paso para la elaboración del líquido santo.
Sal marina, rezos y agua de la llave son los únicos ingredientes que se utilizan para su elaboración.
Lo más leído
- Contraloría inicia sumario en la Seremi de Arica por polémica oferta laboral para "republicanos" de exautoridad
- ¿Cómo se crea el agua bendita? Capellán muestar el paso a paso y se vuelve viral
- Caso Sartor: Cuatro imputados quedan con arresto domiciliario y Fiscalía busca prisión preventiva para Michael Clark
- "Yo creo que estaba curado": La respuesta de Guillermo Ramírez (UDI) a entrevista compartida por Gabriel Boric en la que el vocalista de Candelabro tilda de "imbéciles" al Gobierno
- Stephen "Kiki" Ramos se convierte en el primer futbolista nacido en Haití en jugar por Argentina: Esta es la historia de la joven promesa