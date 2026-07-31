¿Cómo se crea el agua bendita? Capellán muestar el paso a paso y se vuelve viral

Quienes profesan la religión católica saben que uno de los ritos o tradiciones más importantes al ingresar a un templo es persignarse con agua bendita.

Este líquido se puede encontrar en todas las iglesias católicas, en distintos recipientes y espacios, y es ocupado por los fieles para mostrar sus respetos y sentirse bendecidos ante la presencia de Dios.

Pero muy pocos, o casi nadie, fuera del mundo eclesiástico sabe cómo se crea esta agua bendecida para los fieles.

A través de un video en TikTok, el capellán estadounidense Simón Teller, mostró el paso a paso para la elaboración del líquido santo.

Sal marina, rezos y agua de la llave son los únicos ingredientes que se utilizan para su elaboración.