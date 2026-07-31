Caso Sartor: Cuatro imputados quedan con arresto domiciliario y Fiscalía busca prisión preventiva para Michael Clark

Este viernes concluyó la segunda jornada de la audiencia de formalización por el caso Sartor en el Cuarto Juzgado de Garantía, en la que se decretó la medida cautelar de arresto para cuatro de los 11 imputados.

En total son 11 los imputados que enfrentan cargos por diversos delitos económicos, que incluyen: administración desleal, negociación incompatible, lavado de activos, entrega de información falsa al mercado, estafa y fraude por no realizar una OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones).

En la audiencia, la jueza Paulina Moya informó al inicio que el Ministerio Público pedirá la medida cautelar de prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete.

Asimismo, la Fiscalía solicitó para Óscar Ebel Sepúlveda y Alfredo Harz Castro la medida cautelar de arresto domiciliario total junto con arraigo nacional, debido a que ambos imputados “suscribieron acuerdos de cooperación” con la entidad y entregaron antecedentes importantes para la investigación.

El juzgado accedió al arresto domiciliario de Ebel, ya que la defensa no presentó reparos. Sin embargo, en el caso de Harz, la decisión se tuvo que posponer para la próxima semana, debido a que desde la gestora Toesca pedirán prisión preventiva para el imputado.

En tanto, también se decretó arresto domiciliario total para el exgerente de Emprender Capital, Hugo Baranda. Por otra parte, Mauro Valdés y Miguel León Muñoz quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual.

La defensa de Juan Carlos Jorquera se opuso a la medida de arresto domiciliario solicitada, ya que busca una de menor intensidad, por lo que su caso será revisado igualmente en la continuación de la audiencia. Cabe recordar que la tercera jornada de formalización se realizará el próximo lunes 3 de agosto.

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, valoró la audiencia de la jornada: “El balance es positivo, ya hay imputados que quedaron con medidas cautelares decretadas, y son todas privativas de libertad, lo cual nos habla de que esta formalización contempla delitos complejos y graves”.