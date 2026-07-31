Contraloría inicia sumario en la Seremi de Arica por polémica oferta laboral para “republicanos” de exautoridad

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó iniciar un sumario administrativo en la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, a raíz de la salida de la exseremi Karla Kepec Álvarez tras la polémica por los requisitos que exigía para ofertas laborales.

Fue durante la tarde del jueves pasado cuando el Ministerio de Salud (Minsal) informó que solicitó la renuncia de la exautoridad, luego de que se filtraran mensajes de WhatsApp en los que solicitaba dos tecnólogos médicos con el requisito de que sean del Partido Republicano o hijos de algún militante.

“Les comento la necesidad en mi Servicio Seremi de Salud de 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto. de LabSal. Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”, señaló en el mensaje.

Debido a esto, la Contraloría requirió un sumario en la entidad para esclarecer los hechos y pidió información respecto a la necesidad de contratar dos tecnólogos médicos para tal servicio, solicitando detallar las funciones, condiciones y el perfil de los cargos, según consignó La Tercera.

A esto se suma que se pidió esclarecer si el número de teléfono del mensaje difundido por WhatsApp pertenece a un dispositivo que haya sido asignado a funcionarios de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota.

Además, el organismo fiscalizador fijó un plazo de dos días hábiles para que la entidad remitiera los antecedentes del caso.