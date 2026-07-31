Exasesor de Lavín León será trasladado a Capitán Yáber: Gendarmería deberá añadir una cama por falta de espacio

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes trasladar al exasesor parlamentario de Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez, al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Cabe recordar que Domínguez se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1, ya que se le atribuyen presuntos delitos de fraude al fisco, al igual que al exdiputado. Dicha medida también le fue aplicada a Joaquín Lavín León, quien fue enviado a Capitán Yáber el pasado 4 de mayo.

La defensa presentó diversas solicitudes para el traslado del imputado, argumentando complicaciones en su estado de salud. Fue durante esta jornada cuando el tribunal finalmente accedió a la petición.

No obstante, debido a la falta de cupos en Capitán Yáber, se ordenó a la Dirección Nacional de Gendarmería instalar una cama adicional para el exasesor.

Además de delitos de fraude al fisco, el exparlamentario también es investigado por presuntos delitos electorales. Fue el miércoles 8 de julio que Lavín León enfrentó una nueva audiencia de formalización en el juzgado, debido a que la Fiscalía indaga si usó SocialTazk para comercializar bases de datos de votantes de distintas regiones del país.