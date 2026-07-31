Presidente Kast critica a quienes “sacan titulares y no aportan”: Así responden RN, la UDI y Republicanos

El Presidente José Antonio Kast participó en el 107.º aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), instancia en la que abordó los principales lineamientos de su gobierno en materia de crecimiento económico, seguridad, empleo y colaboración público-privada.

“Esto es fundamental, porque tenemos que encender esos motores”, destacó.

Durante su intervención, también valoró el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela. En el ámbito nacional, señaló que se mantiene atento a la discusión del último trámite legislativo de la megarreforma y al pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional.

En ese contexto, deslizó una reflexión: “En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos hay diversas materias de discusión que van copando la agenda. Siendo muy respetuoso siempre de esos debates y de esas discusiones, y siendo muy transparente, digo: ¿son algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda, en las principales preocupaciones que tenemos como país, en ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta? Uno se pregunta cuál es la agenda de los chilenos. Es la agenda del Gobierno en temas de seguridad, crecimiento, empleo, educación e innovación”.

Las declaraciones del Mandatario se producen en medio de la controversia por el proyecto “Escucha su corazón”, que busca modificar la ley de aborto en tres causales para establecer que la mujer gestante pueda escuchar los latidos del feto antes de interrumpir su embarazo. También coinciden con el debate sobre Codelco y la propuesta de un indulto general para los uniformados condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social.

¿Cómo responde el oficialismo?

“Es evidente que aquí hay un tirón de orejas por parte del Presidente. No puede haber algunos partidos que, a diferencia de la UDI, busquen instalar sus propias agendas. Dediquémonos a lo importante: la crisis de seguridad, el crecimiento económico y la creación de empleo para los chilenos”, afirmó el secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, señaló: “Creo que, cuando uno es oficialista, esto me trajo a la memoria cuando el expresidente Sebastián Piñera nos decía: ‘Foco’ en los temas importantes. Y hoy, para los chilenos, esos temas son el empleo, los ingresos y la seguridad. Por tanto, cualquier tema que se aparte de eso, como dijo el jefe de Estado, distrae”.

Asimismo, detalló que desde la colectividad emitieron un documento en el que propusieron fortalecer los espacios de coordinación y avanzar, de manera paralela, en una estrategia común de vocerías.

Desde el Partido Republicano, su jefe de bancada, Benjamín Moreno, sostuvo: “Siempre es bueno y positivo que existan más espacios de mejora”. Además, indicó que desde la bancada oficialista también están impulsando instancias para fortalecer la coordinación entre las distintas colectividades.