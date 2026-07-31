El mensaje del Ministro de Defensa al “mundo político” por petición de aumentar capacidades de la Defensa: Los llama a actuar “sin ansiedades” para evitar “cometer errores”

En el marco de la Cuenta Pública Participativa 2026 del Ministerio de Defensa Nacional, el ministro de la cartera, Fernando Barros, envió un mensaje al “mundo político” ante las peticiones surgidas por aumentar las capacidades de la defensa nacional.

En su discurso, Barros los llamó a actuar “sin ansiedades” para evitar “cometer errores”. Esto, en el marco del proyecto de acuerdo aprobado en el Senado que pedía al Presidente José Antonio Kast avanzar en el reemplazo de los submarinos clase 209/1400L de la Armada de Chile.

Al respecto, Barros -sin mencionar directamente al Senado- planteó que “nuestra aspiración es seguir ampliando estas capacidades mediante nuevos polos de desarrollo tecnológico en distintas regiones del país y usar esas capacidades para beneficio del Estado, generando una autonomía que traerá beneficios para todos los chilenos”.

Y aseguró que “en Defensa, como en toda política pública, la visión estratégica consiste también en saber distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante”.

“En este punto, comprendo los llamados bien intencionados que provienen del mundo político y de otros sectores afines, pero nuestro deber es trabajar sobre una realidad concreta que no podemos modificar, acorde a los métodos de financiamiento establecidos legalmente, los recursos disponibles, paso a paso, sin ansiedades, siempre pensando a largo plazo. El respetar este camino nos permite administrar de mejor forma los recursos escasos”, agregó.

“El impulsar proyectos justificables solo con la fuerza de la voluntad, sin el necesario realismo, nos llevará inevitablemente a cometer errores”, cerró.