“Yo creo que estaba curado”: La respuesta de Guillermo Ramírez (UDI) a entrevista compartida por Gabriel Boric en la que el vocalista de Candelabro tilda de “imbéciles” al Gobierno

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la historia que el expresidente Gabriel Boric compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que difundió un extracto de una entrevista al vocalista de la banda chilena Candelabro, Matías Ávila.

Consultado en el programa Conectados de Radio Agricultura, el parlamentario gremialista planteó: “Yo creo que estaba curado, pero la otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante”.

En esa línea, señaló que, si bien nunca ha compartido las ideas del exmandatario y reconoció que fueron oposición durante su gobierno, “no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta“.

Asimismo, destacó que durante el proceso de cambio de mando Boric mantuvo una actitud respetuosa hacia las instituciones y manifestó sus dudas de que haya experimentado un cambio tan abrupto en los últimos meses.

“Le puedo reconocer a Boric que fue una persona respetuosa de la democracia y de las instituciones. Basta ver, por ejemplo, cómo se produjo el cambio de mando, que fue impecable. Él mismo llamó en ese entonces al presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo; o sea, se comportó como una persona respetuosa de la institucionalidad. Entonces, me cuesta pensar que estuviera en sus cabales y consciente de lo que estaba haciendo. No creo que haya tenido un giro tan brusco en cuatro meses; por lo tanto, yo pienso que estaba curado“, manifestó Ramírez.

El origen de la polémica

El expresidente, militante del Frente Amplio (FA), escribió en una historia de su cuenta de Instagram: “Grandes Mati, Javi y Franco”.

La publicación hacía referencia a un extracto de una entrevista en el programa La Junta Plus. En ella, el conductor Julio César Rodríguez le preguntó a Matías Ávila por qué tenía fe en los jóvenes. El vocalista respondió:”Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”.