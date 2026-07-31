España informa que la mayoría de los 50.000 migrantes que cruzaron desde Marruecos ya regresó

(CNN) — Casi todos los aproximadamente 50.000 migrantes que llegaron al enclave español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, han regresado, según informó España en la noche de este viernes.

Decenas de miles de migrantes cruzaron a Ceuta el jueves y el viernes, desencadenando una creciente crisis que llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a desplazarse rápidamente al territorio y avivó las tensiones con otros países europeos.

Al menos 57 personas murieron durante los cruces, según informó el Gobierno español el viernes. Las autoridades habían declarado anteriormente que muchas de las víctimas se ahogaron cuando las multitudes cruzaron la frontera por tierra y mar el jueves, desbordando a los guardias fronterizos.

Las autoridades españolas habían afirmado que intentarían expulsar lo antes posible a quienes habían entrado ilegalmente, a pesar de una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que dictaminó que los migrantes que llegan por mar no pueden ser devueltos a Marruecos.

Finalmente, muchos parecen haber regresado por voluntad propia. Reuters informó que el viernes se pudo observar a cientos de personas regresando a Marruecos a través de puestos fronterizos y agujeros en la valla, y algunas afirmaron no encontrar comida ni refugio en Ceuta.

El Ministerio del Interior español había informado que alrededor de 50.000 personas habían cruzado la frontera desde la mañana del jueves.

Sánchez afirmó que los cruces masivos constituían una “violación de la integridad territorial de España” y los atribuyó a la desinformación difundida por los traficantes de personas tras la sentencia del Tribunal Supremo.

“Lo ocurrido ayer merece nuestro más profundo reproche, nuestra más contundente condena”, declaró.

La llegada de decenas de miles de personas desbordó el pequeño territorio de Ceuta, una franja de tierra que se adentra en el mar Mediterráneo desde la costa marroquí y que cuenta con una población de tan solo 84.000 habitantes, y desató una oleada de críticas tanto en España como en el extranjero.

Italia anunció el cierre de sus fronteras aéreas y marítimas con España, país con el que no comparte frontera terrestre. “La suspensión temporal del espacio Schengen con respecto a España es una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, el lunes en X.

La primera ministra, Giorgia Meloni, había solicitado previamente la suspensión de la pertenencia de España al espacio Schengen, que permite la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Si bien Ceuta y Melilla —otro enclave español en el norte de África— forman parte del espacio Schengen, se mantienen los controles fronterizos para mercancías y viajeros entre estos territorios y la España peninsular.

Otros líderes europeos también manifestaron su preocupación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en una publicación en X que “no podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas”, y el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó haber ordenado controles adicionales en la frontera de su país con España.

La migración es uno de los temas más polémicos en Europa, donde los partidos de extrema derecha que se oponen a la inmigración han ido en aumento, lo que ha derivado en políticas más restrictivas en gran parte del continente.

El Departamento de Estado de EE.UU. criticó las políticas migratorias de España y afirmó que el incidente fue consecuencia directa de los “esfuerzos deliberados del gobierno español para permitir y facilitar la migración ilegal masiva a Europa”.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que el aumento de la migración era un ejemplo de lo que ocurriría si los republicanos no ganaban las elecciones de noviembre, algo que, según él, debería ser un “tema de debate para las elecciones de mitad de mandato”.

El líder del partido de extrema derecha español VOX calificó al presidente del Gobierno de “traidor” en una publicación en X el jueves.

“Se comporta como un enemigo del pueblo español”, escribió Santiago Abascal. “La emergencia nacional solo se puede resolver echándolo”.

No es la primera vez que esto ocurre en Ceuta: en mayo de 2021, más de 8.000 migrantes llegaron a la ciudad en tan solo dos días, aunque la magnitud de la afluencia esta vez parece no tener precedentes.

“Sinceramente, ni siquiera sé por qué vine, y ahora me voy”, declaró a Reuters un joven marroquí que dijo ser de Tánger. “No he comido desde el almuerzo de ayer, a pesar de que traje algo de dinero… Lo que estamos haciendo no es ni bueno ni agradable”.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior español para obtener declaraciones.