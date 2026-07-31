Sistema frontal: DMC emite aviso por probable formación de tornados en tres regiones del sur

Esta jornada, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó un aviso para algunos sectores de tres regiones del sur del país, por el “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas“.
¿Dónde y cuándo?
El aviso se encuentra vigente a partir de la tarde de hoy hasta la noche de este sábado 1 de agosto, debido a la inestabilidad atmosférica que afecta a esos sectores.
Concretamente, esta emergencia podría presentarse en zonas de la región de La Araucanía hasta Los Lagos.
- Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.
- Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.
- Región de Los Lagos: Valle.
Las nubes con características tornádicas pueden ser trombas marinas como tornados en tierra.
⚠️ #AVISO A181/2026
☁️🌪️ Probable desarrollo de NUBES convectivas con características TORNÁDICAS
📍 En zonas de las regiones La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos
📅 Validez: Desde la tarde y hasta la noche de sábado 1 de #agosto
⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades… pic.twitter.com/4vZo53ildj
— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 31, 2026
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