Producción industrial en Chile sube 1,3% en junio impulsada por la minería

(EFE) – La producción industrial en Chile aumenta 1,3% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por el desempeño del sector minero, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Minería y electricidad al alza, manufactura en descenso

El Índice de Producción Minera (IPMin) registra un alza interanual de 6%, resultado del incremento en los tres tipos de minería que lo componen. Según el INE, la minería metálica creció 4,6% a raíz de un mayor volumen de extracción y procesamiento de cobre.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) también muestra un crecimiento de 2,4% respecto a junio de 2025, impulsado principalmente por el alza de 3,5% en electricidad, asociada a una mayor generación proveniente de centrales a carbón y carbón-petcoke.

En contraste, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presenta una caída de 3,2% en doce meses, explicada en gran parte por el descenso de 8,1% en la elaboración de productos alimenticios.

Este resultado se produce en un contexto de bajo dinamismo económico: durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contrajo 0,5%, el peor registro en 17 años, mientras la actividad económica de mayo cayó 0,9%, según cifras del Banco Central de Chile. En su último Informe de Política Monetaria, el organismo emisor moderó sus proyecciones y estimó que el PIB chileno crecerá entre 1% y 1,75% durante 2026.