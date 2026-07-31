García Ruminot respalda llamado de Kast al oficialismo: “A veces hay que deponer proyectos”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó el llamado del Presidente José Antonio Kast a los partidos oficialistas para postergar iniciativas que no formen parte de las prioridades inmediatas del Gobierno.

“A veces hay que deponer ideas, proyectos que son muy legítimos”, señaló el titular de la Segpres, quien sostuvo que el Ejecutivo debe concentrarse en enfrentar las urgencias relacionadas con la seguridad, el empleo, la inversión y el crecimiento económico.

Sus declaraciones se producen después de que Kast cuestionara la conveniencia de instalar debates como el aborto y la privatización de empresas públicas, impulsados durante los últimos días por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

Durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago, el mandatario afirmó que respeta las discusiones promovidas por las colectividades, pero puso en duda que deban ocupar actualmente un lugar central en la agenda política.

“¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda, en las ocupaciones principales que tenemos que tener, en ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta?”, planteó Kast.

El Presidente aseguró que “la agenda de los chilenos es la agenda del Gobierno” y enumeró entre sus principales preocupaciones la seguridad, el crecimiento, el empleo, la educación y la innovación.

La seguridad se mantiene entre los ejes centrales de la administración, que cuenta con una instancia permanente de coordinación para revisar sus políticas de orden público y combate al crimen organizado. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

“Tenemos una enorme responsabilidad frente al país”

García Ruminot sostuvo que la llegada de Kast a La Moneda impuso un desafío que requiere que los partidos y autoridades del sector ordenen sus prioridades.

“Tenemos un enorme desafío, un enorme compromiso, una enorme responsabilidad frente al país”, manifestó.

El ministro recordó que el Ejecutivo se ha definido como un “gobierno de emergencia” y afirmó que su primera prioridad es devolver la seguridad a las calles y los barrios.

A ello sumó la recuperación de la economía, la generación de empleo y el fortalecimiento de la inversión. En ese contexto, destacó que el Gobierno espera concluir la tramitación legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Según García Ruminot, el Presidente ya pidió a sus ministros y a las fuerzas oficialistas concentrarse en las urgencias sociales, considerando el tiempo limitado con el que cuenta la administración para desarrollar su programa.