Vehículo quemado es encontrado en El bosque: Habría sido ocupado por delincuentes que participaron del tiroteo en Franklin

Este viernes se registró un intento de asalto a un camión de valores en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago. El hecho se produjo cuando personal de seguridad que trasladaba dinero fue emboscado por un grupo de delincuentes.

Uno de los atacantes falleció en el lugar, mientras que el resto de la banda huyó en un vehículo que posteriormente fue encontrado incendiado.

La situación se produjo en la calle Franklin con San Francisco, a un costado del Mercado Matadero Franklin.

“La primera información que se tiene es que no se produjo sustracción de dinero, sin perjuicio de lo cual personal del banco está haciendo el arqueo en este momento del dinero que era transportado en el camión de valores (…) todo indica que el robo fue planificado, dada la coordinación que realizan los sujetos”, sostuvo el jefe de flagrancia, Fernando Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte.

Aparece vehículo quemado

Mientras el personal policial realizaba diligencias correspondientes, se reportó el hallazgo de un vehículo, el cual sería el utilizado por los individuos para huir del lugar. El auto fue encontrado incendiándose en la calle Ochagavía, comuna de El Bosque.

“Según la información que maneja en este momento el personal de Carabineros, tendría participación ese vehículo en los hechos. Al parecer fue quemado y tendría encargo por robo”, añadió Ruiz.