Netflix enfrenta demanda de $105 millones por la pérdida de un disco duro con película de Nicolas Cage

Netflix enfrenta una demanda por $105 millones presentada el jueves en un tribunal federal de California, luego de que una productora acusara a la plataforma de comprometer la venta de la película “Fortitude”, protagonizada por Nicolas Cage, tras la pérdida de un disco duro que contenía una copia del filme.

Un disco robado entre varios sustraídos de las oficinas de Netflix

La demanda, presentada por el escritor y productor Simon Afram junto a su empresa Op-Fortitude, señala que una copia cifrada de la cinta se encontraba entre varios discos duros robados de las oficinas de Netflix el mes pasado. Según la acción legal, la compañía había mostrado interés en adquirir la película a fines de 2025 y solicitó material de proyección en junio, mes en que se entregó la copia cifrada, antes de que un ejecutivo informara a los productores sobre el robo.

Netflix rechazó las acusaciones. según reportó NME, un portavoz de la empresa declaró: “Netflix disputa cualquier afirmación de que asume el riesgo de pérdida por una película entregada sin las salvaguardas estándar de la industria adecuadas”, y agregó que la compañía realizó una investigación y ofreció monitorear sitios de piratería para detectar distribución no autorizada.

Un thriller bélico basado en hechos reales

“Fortitude” habría estado dirigida por Simon West, responsable de cintas como “Con Air” y “The Expendables 2”, y narraba la historia real de oficiales de inteligencia británicos que engañaron a las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial mediante operaciones estratégicas.