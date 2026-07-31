Lluvias: Senapred llama a no acercarse al sector Pan de Azúcar en Coquimbo por activación de Quebrada Martínez

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población evitar acercarse al sector Pan de Azúcar en Coquimbo debido a la activación de la Quebrada Martínez.

Para reforzar el mensaje, la institución activó mensajería SAE.

Además, recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.

El llamado de Senapred ocurre en medio de un nuevo sistema frontal que se desarrolla en gran parte del país.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente una alarma por precipitaciones “moderadas a fuertes” entre la mañana y tarde de este viernes 31 de julio.

Afecta las zonas: Litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.