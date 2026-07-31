Sismo de mediana magnitud se percibió en el norte chico la tarde de este viernes

Un sismo de mediana magnitud se percibió este viernes 31 de julio en Tongoy (Región de Coquimbo).

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5.0 y se sintió a las 13:47 horas.

Su latitud fue de -29.88, la longitud de -72.1, con una profundidad de 30.0 km.

Se localizó 71.66 kilómetros al noroeste de Tongoy.