Max Luksic defiende compensación a municipios y acusa: “Varios alcaldes están faltando a la verdad”

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, defendió la fórmula acordada para compensar a las municipalidades por los menores ingresos que provocará la exención de contribuciones a personas mayores de 65 años.

En entrevista con CNN Chile Radio, el jefe comunal sostuvo que el Ejecutivo cumplió la principal solicitud planteada desde el municipalismo: reponer tanto los recursos que dejarán de ingresar al Fondo Común Municipal como aquellos que cada comuna dejará de percibir directamente.

“Eso hoy día el Gobierno lo cumplió, que es lo importante”, afirmó.

Según explicó, Huechuraba habría dejado de recibir cerca de $1.200 millones producto de la exención, por lo que respaldó que exista un mecanismo que permita recuperar esos fondos.

“Varios alcaldes están faltando a la verdad”

Luksic cuestionó las críticas formuladas por algunos alcaldes al mecanismo de compensación y aseguró que la fórmula responde a lo que originalmente había sido solicitado por las municipalidades.

“Hay varios alcaldes que están faltando a la verdad, porque eso fue lo que se pidió”, sostuvo.

El alcalde explicó que durante las conversaciones no se planteó que las comunas con mayores ingresos o que más aportan al Fondo Común Municipal debían quedar excluidas de la reposición.

“Nunca se pidió una diferencia a las comunas más ricas, las que más ponen al Fondo Común. Lo que se pedía era que se compensara el recurso”, afirmó.

Luksic recordó que Huechuraba se encuentra entre las diez comunas que más contribuyen al sistema de redistribución municipal y que entrega cerca de $22 mil millones al fondo.

“Nadie me puede decir que no hay necesidades en sectores de Huechuraba”, señaló, mencionando barrios como La Pincoya, 28 de Octubre, Los Libertadores, Pedro Fontova, Ciudad Empresarial y El Barrero.

El jefe comunal reconoció como legítima la discusión sobre que la compensación provenga de los ingresos generales de la nación, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias.

Sin embargo, sostuvo que aquello corresponde a una controversia distinta de la petición inicial de las municipalidades.

“Es válida esa discusión, pero también yo no he escuchado de qué otra manera se podría haber hecho”, indicó.

“La discusión de fondo de las municipalidades siempre fue que se nos repusiera al Fondo Común y a las comunas lo que se iba a perder. Y eso se cumplió”, agregó.

Luksic también rechazó que se plantee que solo determinadas comunas deberían recibir los fondos, argumentando que todas enfrentan necesidades sociales y de infraestructura, aunque tengan realidades presupuestarias diferentes.

Respaldo a exigencias de eficiencia

El alcalde se mostró disponible para que la entrega de recursos públicos esté condicionada al cumplimiento de requisitos vinculados con transparencia, ejecución presupuestaria, calidad de atención y tiempos de respuesta.

“Si también se va a entregar plata a las municipalidades, también tenemos que rendir que esos recursos se están poniendo en buen uso para la ayuda de las vecinas y los vecinos”, planteó.

No obstante, advirtió que el reglamento todavía no está definido y deberá considerar que no todas las comunas cuentan con las mismas capacidades técnicas, equipos profesionales o niveles de digitalización.

“El reglamento es clave”, afirmó, al referirse a la posibilidad de exigir a las municipalidades una mejora de 30% en determinados indicadores.

“Yo estoy dispuesto a que se nos mida y se nos pida más en tiempo de respuesta, ejecución presupuestaria, transparencia y calidad de atención”, añadió.

Apoyo a la exención para adultos mayores

Luksic reconoció que inicialmente era partidario de focalizar la exención de contribuciones, pero valoró que finalmente se haya establecido un beneficio universal para los mayores de 65 años.

“Yo siempre decía que estoy antes con mi adulto mayor que con mi presupuesto, y ahí tendremos que manejarnos”, sostuvo.

Finalmente, llamó a recomponer la relación entre alcaldes oficialistas y opositores después de las tensiones generadas por la fórmula de compensación.

“Yo no veo por qué no podemos recomponer esa relación y seguir trabajando en conjunto”, concluyó.