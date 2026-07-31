Paloma Salas agota el Teatro Caupolicán y anuncia shows especiales para celebrar 10 años de sus “Lunes de Locos”

Paloma Salas marcó un hito en su carrera al agotar las entradas para su show en el Teatro Caupolicán, programado para el viernes 14 de agosto a las 21:00 horas. La presentación celebra una década de los “Lunes de Locos”, el ciclo de humor que la comediante lleva adelante cada semana en el Comedy Restobar desde 2015.

Con una trayectoria que incluye el Teatro Nescafé de Las Artes, el Movistar Arena y la Gran Arena Monticello, Salas consolida su lugar como una de las referentes de la comedia nacional. Su humor, que aborda el feminismo, la maternidad y la vida cotidiana desde una mirada crítica y de humor negro, es su sello distintivo.

“Es un disparate hacer el Teatro Caupolicán. Lo bueno es que estos 10 años nos han dado mucho material, así que tendremos invitados y sorpresas”, declaró la comediante.

La “Semana Loca” como previa en el Comedy Restobar

Para extender la celebración, Salas anuncia cuatro shows especiales entre el 10 y 12 de agosto en el Comedy Restobar, con distintos formatos cada noche:

10 de agosto, 19:30 hrs. : La Entrevista en el Comedy

: La Entrevista en el Comedy 10 de agosto, 22:00 hrs. : Karaoke en el Comedy

: Karaoke en el Comedy 11 de agosto, 22:00 hrs. : Sonrisa por Gaza

: Sonrisa por Gaza 12 de agosto, 22:00 hrs.: Miércoles Loco en el Comedy

Las entradas para estos shows estarán disponibles desde el miércoles 29 de julio a las 17:00 horas en palomasalas.com.