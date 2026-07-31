“El Gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgente”: El llamado del diputado Schalper (RN) a La Moneda por críticas a la agenda oficialista

El diputado Diego Schalper (RN) abordó la situación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio de la tramitación en el Congreso de proyectos emblemáticos como la mega reforma económica.

En conversación con La Tercera, el parlamentario oficialista fue consultado sobre si cree que hay un problema comunicacional en el Palacio Presidencial.

Sobre este punto, aseguró que “el gobierno del Presidente Kast necesita un vocero que, ojalá diariamente, o al menos cada dos, tres días, les transmita a los chilenos dónde están los focos“.

“En el contexto de ruido ambiente que desafortunadamente se está generando, va a ser necesario poner un director de orquesta“, añadió.

Posteriormente, se le preguntó si es que fue un error no reemplazar a Mara Sedini por otra persona que solo ejerza la vocería de La Moneda.

Al respecto, sostuvo que “es necesario tener una persona que les cuente a los chilenos diariamente cuál es el mensaje del gobierno. En vista de las circunstancias actuales, el gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente“.