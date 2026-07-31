INE: Tasa de desempleo nacional durante el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación del trimestre abril-mayo-junio se ubicó en 9,4%.
La cifra muestra un incremento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, a raíz del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), que fue mayor a la de las personas ocupadas (0,9%).
Asimismo, “las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%)”.
Tasa de desempleo por sexo
Por otro lado, el INE reportó que la tasa de desocupación en mujeres alcanzó el 10,4%, marcando un incremento de 0,5 pp. durante el período.
Esto se debe al aumento del 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,7% registrado por las mujeres ocupadas, “mientras que las desocupadas se expandieron 7,9%, incididas por las cesantes (8,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (1,7%)”.
En el caso de los hombres, la tasa de desempleo llegó a 8,7%, creciendo 0,6 puntos porcentuales en los últimos 12 meses debido al alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, que fue mayor a la de 0,3% registrada por los ocupados.
La entidad señaló que “los desocupados aumentaron 7,6%, incididos por los cesantes (6,5%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (21,5%). Por su parte, la tasa de participación se situó en 71,3%, y no presentó variación, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,2%, contrayéndose 0,3 pp. en el período”.
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