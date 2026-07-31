Reporte semanal del Minsal: Virus sincicial es el de mayor circulación con 22,9% de los casos y autoridades llaman a vacunarse

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó un nuevo reporte semanal en el marco de la Campaña de Invierno 2026.

Entre las principales cifras, el virus predominante es el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), representando el 22,9% de los casos detectados, un porcentaje mayor al registrado la semana anterior (17%).

El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, detallaron que el rinovirus es el segundo virus más detectado, con el 21,7% de los casos detectados. Le sigue la influenza B, con un 19,4% del total de casos detectados.

También se detectaron los siguientes virus, pero en menor proporción: Influenza A (17,6%), Metapneumovirus (7,1%), Adenovirus (4,6%), Parainfluenza (4%), Otros virus respiratorios (2,4%) y SARS-CoV-2 (0,2%).

El jefe de Epidemiología del Minsal comentó que “estamos en un momento de mayor circulación de virus respiratorios” y que actualmente hay “cuatro agentes que están circulando en proporciones bastante similares, a diferencia de otros momentos del año en donde uno observa que hay uno circulando principalmente”.

En esa línea, hizo énfasis en las medidas preventivas, como la vacunación.

“El llamado en influenza, principalmente para personas mayores de 60 años, es acudir a los distintos puntos de vacunación para ser parte de esta campaña y estar protegido contra estos agentes, influenza A y B. En VRS, todos los niños que hoy día no hayan sido aún inmunizados con el anticuerpo monoclonal, es muy importante que acudan rápidamente. Además, es un medicamento que entrega protección inmediata”, dijo.

Actualmente, la cobertura de vacunación de influenza alcanza el 78,1%, con 8.151.519 dosis administradas. Entre los grupos de mayor cobertura están los trabajadores de la salud (más de 95%), seguidos por embarazadas (72,3%), niños de 6 meses a 5 años (63,4%) y personas de 60 años y más (62,1%).

Por otro lado, la inmunización contra el virus respiratorio sincicial es de 97,4%, con 120.198 dosis administradas. En el caso de los recién nacidos, representan un 98,6%, mientras que los lactantes, un 96,2%.