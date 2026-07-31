Murió Franco Baresi, exdefensa del AC Milan y de la selección italiana, a los 66 años

(Reuters/CNN Español) — Franco Baresi, exdefensa del AC Milan y de la selección italiana, uno de los jugadores más reconocibles de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 1990, falleció a los 66 años, según informó este viernes su antiguo club.

“Toda la historia del AC Milan está de luto tras el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo e integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta número 6”, declaró el club en su red social X.

El año pasado, el antiguo club de Baresi, donde ejercía como vicepresidente honorario, informó que se había sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar y que un especialista en cáncer le había prescrito un tratamiento de recuperación.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

En febrero, Baresi fue uno de los portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, apareciendo junto al exdefensor del Inter de Milán y de la selección italiana, Giuseppe Bergomi, su eterno rival en el terreno de juego.

Baresi es considerado un ícono del AC Milan, ya que pasó toda su carrera de 20 años en el club, ganando seis títulos de la Serie A y tres importantes trofeos europeos, y siendo capitán del equipo durante 15 temporadas antes de retirarse en 1997.

Al finalizar su carrera como jugador, Milan retiró su camiseta con el número seis, convirtiéndose así en el primer jugador en la historia del club en recibir ese honor.

Parte de “Los Invencibles”

Baresi formó parte de la selección italiana que ganó el Mundial de 1982 y fue capitán del equipo en la final de 1994, que terminó con una ajustada derrota en la tanda de penaltis contra Brasil, siendo Baresi uno de los jugadores que no logró marcar.

Es bien sabido que disputó los 120 minutos completos tan solo 25 días después de someterse a una cirugía de rodilla.

Su lealtad al Milan quedó demostrada desde el principio de su carrera, ya que permaneció en el club durante dos descensos a la Serie B a principios de la década de 1980 y ayudó a guiarlos de vuelta a la máxima categoría en ambas ocasiones.

Baresi fue la piedra angular de las defensas del Milan y de Italia durante casi dos décadas, capitaneando al club de la Serie A durante el período más exitoso de su historia y acumulando 81 internacionalidades con la selección nacional.

En una época dominada por defensores físicos, Baresi se distinguió por su lectura del juego, redefiniendo el rol de líbero al combinar la autoridad defensiva con la capacidad de lanzar ataques desde la defensa.

Dirigió una célebre línea defensiva del Milan que incluía a Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti, ayudando a perfeccionar la línea defensiva alta y la trampa del fuera de juego que sustentaron la racha de 58 partidos invictos del club en la Serie A y que le valieron al equipo de Fabio Capello el apodo de “Gli Invincibili” (Los Invencibles).